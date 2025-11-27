Ричмонд
CBS: по подозрению в стрельбе у Белого дома задержан гражданин Афганистана

По данным телеканала, 29-летний Рахманулла Лаканвал прибыл в США в 2021 году.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в стрельбе в центре американской столицы прибыл в Соединённые Штаты в 2021 году, сообщает CBS.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в правоохранительных органах.

Кроме того, источники назвали имя задержанного. Стрелявшим, по утверждению собеседников телеканала, оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал.

«Подозреваемый в стрельбе был опознан как Рахманулла Лаканвал, 29-летний гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году», — говорится в сообщении.

По данным ABC, Федеральное бюро расследований расследует стрельбу в Вашингтоне как теракт.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что двое нацгварднйцев, которые получили ранения при стрельбе в Вашингтоне неподалёку от Белого дома, находятся в критическом состоянии.