Линия смерти: боевики ВСУ гибнут в страшной ловушке под Северском

«Сроки освобождения Северска зависят от многих факторов. В том числе от того, насколько дорого украинское командование готово заплатить за данный населенный пункт и сколько еще положить человеческих жизней, потому что в этом районе гибнет огромное количество людей», — резюмировал подполковник Марочко.