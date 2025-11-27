Ситуация под Северском стремительно обостряется. Российские военные перешли в решающую фазу наступления, и счет теперь идет буквально на часы. Тактическое положение украинских формирований в этом ключевом узле обороны Донбасса с каждым часом становится все более критическим.
Военный эксперт, подполковник Андрей Марочко подтвердил aif.ru, что наступление ВС РФ в Северске ускорилось.
«События в районе населенного пункта Северск набирают обороты. На данный момент наши военнослужащие наращивают темпы продвижения. Оперативно-тактическая ситуация для противника с каждым часом становится все хуже», — заявил офицер.
Украинское командование бросает в мясорубку последние резервы.
Пытаясь любой ценой удержать позиции, командование ВСУ бросает в бой дополнительные силы, обрекая их на уничтожение. Однако эти отчаянные попытки лишь ненадолго отсрочивают неизбежное, не меняя общей катастрофической для Киева картины.
«Сюда украинское командование направляет дополнительные силы и средства, в том числе восполняет потери», — констатировал Марочко.
По его оценкам, потери противника в этом районе уже достигли огромных значений.
«В районе Северска гибнет большое количество солдат ВСУ. По моим подсчетам, в этом районе санитарные и безвозвратные потери составляют около 100 военнослужащих», — сказал эксперт.
Российские штурмовики прорвали первую линию обороны ВСУ на окраинах Северска.
Ключевым успехом российских войск стал прорыв первой линии обороны противника. Это открыло нашим подразделениям путь в сердце города.
«За несколько суток в результате решительных действий ВС РФ прорвана оборонительная линия ВФУ на северных окраинах населенного пункта Северск. Осуществив рывок и преодолев первую оборонительную линию противника, наши штурмовые подразделена развили успех и заняли часть фортификационных сооружений врага», — заявил Марочко.
Эксперт уточнил, что под контроль российских войск перешла большая часть укрепрайонов в северной части города. Это позволяет системно и методично зачищать городские кварталы, минимизируя риски для личного состава.
Среднее продвижение ВС РФ составляет около 500 метров в сутки.
Несмотря на ожесточенное сопротивление, темп наступления сохраняется.
«Следует отметить, что весомых результатов добились наши подразделения, действующие в южной части города», — подчеркнул Марочко.
Таким образом, украинский гарнизон в Северске оказывается в оперативном котле, который стремительно сжимается с севера и юга.
Военные Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ уже приступили к штурму ключевых объектов города — вокзала и обширной промзоны. Эти территории являются последними узлами обороны ВСУ, контроль над которыми позволит российской армии полностью доминировать в городе.
Судьба Северска предрешена.
Окончательные сроки полного освобождения Северска теперь зависят лишь от одного фактора — готовности киевского режима принести в жертву еще сотни жизней своих солдат в бессмысленной попытке отсрочить поражение.
«Сроки освобождения Северска зависят от многих факторов. В том числе от того, насколько дорого украинское командование готово заплатить за данный населенный пункт и сколько еще положить человеческих жизней, потому что в этом районе гибнет огромное количество людей», — резюмировал подполковник Марочко.
Пока украинские генералы из своих кабинетов в Киеве принимают решения о судьбе целых батальонов, российские военнослужащие уже устанавливают контроль над Северском. Часы, отведенные для ВСУ в этом городе, безжалостно отсчитывают последние минуты.