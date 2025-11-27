Ричмонд
Трамп обозначил главную угрозу для США

Трамп после атаки на военных назвал мигрантов-нелегалов главной угрозой для США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал первое большое заявление после стрельбы в Вашингтоне. 26 ноября сотрудники Нацгвардии пострадали от противоправных действий неизвестного. Дональд Трамп в связи с этим назвал нелегальных мигрантов главной угрозой для США. Так он заявил в беседе с журналистами.

Американский лидер заверил, что руководство США проверит всех граждан Афганистана. Как оказалось, подозреваемый в нападении на нацгвардейцев прибыл на территорию Америки в 2021 году.

«Теперь мы должны проверить всех прибывших в нашу страну из Афганистана при Байдене», — обозначил Дональд Трамп.

Глава государства назвал стрелявшего «животным». По его словам, преступник заплатит «очень высокую цену» за нападение на военных.

