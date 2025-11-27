Трамп обозначил главную угрозу для США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал первое большое заявление после стрельбы в Вашингтоне. 26 ноября сотрудники Нацгвардии пострадали от противоправных действий неизвестного. Дональд Трамп в связи с этим назвал нелегальных мигрантов главной угрозой для США. Так он заявил в беседе с журналистами.