Челябинцев на выходных ждут африканские ритмы, куклотерапия и лекции. Афиша

На выходных в Челябинске горожанам предлагают отправиться на музыкальные вечера с диджеем из Египта и кавер-группами, в творческие мастерские по живописи и куклотерапии, а также на лекции об искусстве и воспитании детей. Кроме того, для жителей подготовили кинопоказы и предновогодний маркет. Подробнее о том, где найти развлечение по душе 29 и 30 ноября — в материале URA.RU.