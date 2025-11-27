Ринкевичс: Латвия может разобрать железную дорогу, ведущую в РФ

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержал обязательные нормы, которые определяют, когда можно и нельзя использовать фейерверки и сценическую пиротехнику на территории города. В новогоднюю ночь они будут разрешены только с 00:00 до 01:00, а не в 23:00, когда праздник отмечают в Москве.