Ринкевичс: Латвия может разобрать железную дорогу, ведущую в РФ

Латвийское правительство изучает возможность полного демонтажа участков железной дороги, которые ведут в РФ. Об этом в среду, 26 ноября, написал портал LSM+ со ссылкой на президента республики Эдгарса Ринкевичса.
По его словам, до конца года правительство совместно с Национальными вооруженными силами проанализирует возможный разбор железнодорожной инфраструктуры на восточной границе. Латвия планирует согласовывать позицию с Литвой и Эстонией. Однако большая ясность по данному вопросу появится в начале 2026 года, отметил он.
Напряженная ситуация на восточной границе сохранится надолго, демонтаж рельсов рассматривается как одна из мер по усилению безопасности. Эта тема будет обсуждаться и на уровне лидеров стран Балтии, сообщил латвийский лидер, передает РБК.
— Мы не можем исключать ни один вариант укрепления обороны и безопасности. Но решения должны приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы, — подчеркнул он.
Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержал обязательные нормы, которые определяют, когда можно и нельзя использовать фейерверки и сценическую пиротехнику на территории города. В новогоднюю ночь они будут разрешены только с 00:00 до 01:00, а не в 23:00, когда праздник отмечают в Москве.