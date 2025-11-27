Итальянец три года наряжался в свою покойную мать: вот чего он хотел добиться

Итальянец три года прятал в подвале тело умершей матери, а сам выдавал себя за неё, чтобы получать пенсию. Историю рассказывает издание Corriere della Sera.
Сообщается, что жительница Борго-Вирджилио умерла в 2022 году по естественным причинам, однако её сын не похоронил мать, а спрятал тело в подвале. Мужчина несколько лет продолжал вместо матери получать причитающиеся ей от государства пенсионные выплаты. Разоблачили его после того, как он явился в мэрию в платье покойной женщины, в парике и бижутерии, с накрашенными ногтями и макияжем, чтобы обновить её удостоверение личности.
Сотрудников мэрии такой маскарад не убедил, они обратились в полицию, которая и выяснила правду.
Тем временем в белорусском Минске пенсионерка три года получала пенсию умершего мужа, пользуясь его картой.
Также сообщалось, что жительница Кингисеппа несколько лет незаконно получала пенсию умершего отца.