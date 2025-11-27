Овечкин забросил 908-ю шайбу в регулярках НХЛ и обновил рекорд лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь порадовал болельщиков: в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ он забил 908‑й гол в карьере. Это его 11‑я шайба в сезоне и новый рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных чемпионатах.