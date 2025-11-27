Иван Охлобыстин: в нашей семье считается зашкваром, если не служил в армии

— Когда Вася уходил, я ему сказал: «Тебя ждет тяжелое испытание, потому что ребенок ты все-таки домашний». Мы же детей ни в какие детсады не отдавали, они всегда были с нами. Я сказал: «Вася, будет тяжело, но ты в конце концов осознаешь вкус свободы», — рассказал актер.