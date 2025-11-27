Ричмонд
Иван Охлобыстин: в нашей семье считается зашкваром, если не служил в армии

Актер поделился, как его сын Василий прошел службу в армии.

Источник: Комсомольская правда

Актер Иван Охлобыстин поделился, как его сын Василий прошел службу в армии. Сам Охлобыстин готовится к премьере комедии «Письмо Деду Морозу», которая выйдет в прокат 27 ноября, где он исполнил одну из ключевых ролей.

— Он пошел в армию после того как окончил ВГИК, честно отдал долг Родине. У нас в семье считается зашкваром, если этого не происходит. Мы только по документам 400 лет служим этой земле, — поделился актер в беседе с KP.RU.

Сейчас Василий работает на RuTube, много пишет. Недавно он получил приз за лучший сценарий короткометражного фильма «Душа».

— Когда Вася уходил, я ему сказал: «Тебя ждет тяжелое испытание, потому что ребенок ты все-таки домашний». Мы же детей ни в какие детсады не отдавали, они всегда были с нами. Я сказал: «Вася, будет тяжело, но ты в конце концов осознаешь вкус свободы», — рассказал актер.

В первые дни Охлобыстин звонил сыну со съемочной площадки, и тот был в шоке. По словам актера, позже сын освоился, подтянулся, исчезли темные круги под глазами, появился здоровый румянец.

— Когда вернулся, я его спросил: «Ну как, ты понимаешь, что такое свобода?» Он ответил: «Да». И в этом «да» многое. Реально ему теперь есть с чем сравнивать, — заключил Охлобыстин.