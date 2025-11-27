Ричмонд
«Миротворец» внес в базу российского пилота «Формулы-1» Петрова

Гонщик добавлен в базу в связи с обвинениями в посягательстве на украинский суверенитет.

Источник: Аргументы и факты

Украинский ресурс «Миротворец»*, неоднократно становившийся объектом критики, добавил в свою базу данных имя Виталия Петрова — первого российского гонщика «Формулы-1» и действующего вице-президента Российской автомобильной федерации.

В карточке Петрова указывается, что он добавлен в базу в связи с обвинениями, связанными с предполагаемым посягательством на украинский суверенитет и территориальную целостность.

Ранее стало известно, что «Миротворец» добавил в свою базу олимпийского чемпиона по хоккею Виталия Прохорова. Спортсмен включён в перечень нежелательных лиц по обвинениям, связанным с якобы посягательством на украинский суверенитет и территориальную целостность.

* Признан террористическим и запрещен в России.