«Миротворец» внес в базу российского пилота «Формулы-1» Петрова

Украинский ресурс «Миротворец»*, неоднократно становившийся объектом критики, добавил в свою базу данных имя Виталия Петрова — первого российского гонщика «Формулы-1» и действующего вице-президента Российской автомобильной федерации.
В карточке Петрова указывается, что он добавлен в базу в связи с обвинениями, связанными с предполагаемым посягательством на украинский суверенитет и территориальную целостность.
Ранее стало известно, что «Миротворец» добавил в свою базу олимпийского чемпиона по хоккею Виталия Прохорова. Спортсмен включён в перечень нежелательных лиц по обвинениям, связанным с якобы посягательством на украинский суверенитет и территориальную целостность.
* Признан террористическим и запрещен в России.