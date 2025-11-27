Готовьтесь, будет сложно: Психологи назвали 7 признаков избегающего типа привязанности

Если вы влюбились в человека с избегающим типом привязанности, приготовьтесь к сложностям. Но это не значит, что нужно бежать. Просто важно знать правила игры. Не принимайте его отстранённость на свой счёт. Это не про вас, это про его страхи. Когда он закрывается, это не значит, что вы что-то сделали не так. Давайте пространство, но оставайтесь на связи. Не преследуйте, не звоните десять раз в день, но дайте понять, что вы рядом и готовы поддержать. Учитесь читать язык его любви. Избегающие типы редко говорят о чувствах, зато показывают их делами. Помог с ремонтом? Это его способ сказать «я забочусь».