Физический институт им. Лебедева РАН запатентовал проект обсерватории на Луне

В частности, при развертывании обсерватории по первому сценарию главный модуль доставляется в зону, освещаемую Солнцем, а каждый из антенных модулей — внутрь кратера. После успешной посадки от главного модуля могут отделяться передвижные средства, которые в автоматическом режиме достигают антенн и соединяют их с главным модулем. При развертывании астрономической обсерватории по второму и третьему вариантам каждый из антенных модулей производит посадку в освещаемую Солнцем зону. В третьем варианте после успешной доставки посадочных платформ от них отделяются съемные платформы и занимают необходимое положение на поверхности Луны.