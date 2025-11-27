Экономист Мамедова назвала лимит снятия наличных в сутки

Осенью банки начали пересматривать лимиты на выдачу наличных. Об этом рассказала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Она пояснила, что обычно суточный лимит по дебетовым картам составляет от 100 до 300 тысяч рублей, а месячный — до трех миллионов рублей. По словам эксперта, премиальные клиенты могут снимать больше, однако при подозрительных операциях лимиты снижают до 50 тысяч рублей на 48 часов.
Она отметила, что есть и отдельные ограничения — до 100 тысяч рублей в месяц для тех, кто ранее был связан с подозрительными схемами. С первого сентября 2025 года Банк России ввел девять новых признаков сомнительных операций, при наличии которых банк снижает лимит или блокирует счет.
Эксперт подчеркнула, что регулятор ужесточает меры против мошенников, поэтому снижение лимитов стало одним из способов предотвратить незаконный вывод денег. При этом фиксируются многочисленные жалобы клиентов на блокировку счетов после попытки снять наличные.
Мамедова рекомендовала заранее уточнять лимиты по операциям от 50 тысяч рублей, чтобы избежать блокировки и задержек при проверке банка, передает «Прайм».
Мошенники начали убеждать россиян переводить самим себе крупные суммы через систему быстрых платежей, поэтому такие операции включат в список подозрительных. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, когда банки могут принять перевод через СБП за мошенничество.