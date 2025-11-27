Экономист Мамедова назвала лимит снятия наличных в сутки

Осенью банки начали пересматривать лимиты на выдачу наличных. Об этом рассказала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Она пояснила, что обычно суточный лимит по дебетовым картам составляет от 100 до 300 тысяч рублей, а месячный — до трех миллионов рублей. По словам эксперта, премиальные клиенты могут снимать больше, однако при подозрительных операциях лимиты снижают до 50 тысяч рублей на 48 часов.