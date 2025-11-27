Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии Нового года

Вероятнее всего, по его словам, мошенники будут распространять вредоносный контент в Telegram с целью кражи аккаунта и денежных средств жертв. Злоумышленники стремятся использовать актуальные для пользователей темы, чтобы повысить шансы на успешный обман. Так, в связи с приближающимся сроком уплаты налогов для физлиц они будут имитировать ресурсы налоговых органов.
«Мы фиксируем создание аккаунтов, чатов и каналов в Telegram, так или иначе связанных с налоговой тематикой. Большая часть из них маскируется под официальные ресурсы налоговых органов: новостные каналы или боты обратной связи. Чтобы обезопасить себя, пользователям рекомендуется проверять подлинность ресурса на официальных сайтах налоговых органов», — предупредил специалист.
То, что злоумышленники в этом случае выбирают в качестве основной площадки именно Telegram, служит подтверждением ранее выявленного тренда: преступники всё реже создают фишинговые сайты, особенно в российских доменных зонах, и всё чаще предпочитают взаимодействовать с пользователями в социальных сетях и мессенджерах.
«Под конец года мошенники нередко используют сценарий “у вас неоплаченный налог”, “ошибка с декларацией”, “начисление штрафа за неуплату налога” и прочие темы, связанные с налогами. Киберпреступники создают стрессовую ситуацию, запугивая жертву штрафами и ограничивая время на принятие решения», — объяснил Кирюшкин.
По его словам, как правило, злоумышленники пытаются заполучить СМС-код от второго фактора защиты. Поэтому следует критически относиться ко всем подозрительным звонкам и сообщениям. При появлении малейших сомнений рекомендуем прекратить общение, не переходить по ссылкам и самостоятельно посетить официальный ресурс.
Специалист предположил, что злоумышленники могут разработать новые сценарии. Например, предложить помощь в оформлении налогового вычета и иных услуг. Такие объявления могут размещаться на онлайн-досках и других платформах с объявлениями. Следует пользоваться только официальным сервисами и доверенными ресурсами.
Подобную схему с объявлениями эксперты BI.ZONE DRP фиксировали в сентябре, когда злоумышленники предлагали оформить полис ОСАГО. Тогда они обнаружили на цифровых досках свыше 5 тыс. объявлений, среди которых не менее 9%, предположительно, мошеннические.
Ранее, 24 ноября, сообщалось, что злоумышленники стали чаще атаковать граждан РФ на фоне массовых сбоев крупных интернет-сервисов. Так, за десять месяцев 2025 года активность мошенников возросла примерно на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.