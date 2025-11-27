Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии Нового года

Вероятнее всего, по его словам, мошенники будут распространять вредоносный контент в Telegram с целью кражи аккаунта и денежных средств жертв. Злоумышленники стремятся использовать актуальные для пользователей темы, чтобы повысить шансы на успешный обман. Так, в связи с приближающимся сроком уплаты налогов для физлиц они будут имитировать ресурсы налоговых органов.