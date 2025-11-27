В Кургане три автобуса поменяли свой маршрут в Заозерном

Маршрут № 28 больше не заезжает в Чистое поле и следует сразу в 1-й микрорайон по проспекту Голикова. А маршрут № 56 добавил новые остановки: после 2-го микрорайона автобус поворачивает на улицу Фарафонова и проезжает мимо школы № 26, поликлиники № 1, Ледового дворца, медицинского колледжа и улицы Алексеева. Маршрут № 54 был продлен до Чистого поля: теперь он проходит через 16-й микрорайон, следует по новому участку улицы Фарафонова, а затем — по улицам Мальцева, Голикова, Илизарова и Родькина.