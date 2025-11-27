Ученые ЮУрГУ создали уникального робота с техническим зрением

Комплекс может быть использован для организации лабораторных работ в вузах по таким дисциплинам, как робототехника, компьютерное зрение, автоматизация и технологии цифровых двойников, для разработки и тестирования решений в области промышленной автоматизации и интеграции систем перед их внедрением на производственных предприятиях. Кроме того, он будет эффективен для создания и проверки инновационных алгоритмов управления роботизированными системами, совершенствования технологий компьютерного зрения и оптимизации производственных процессов, а также в целом для обучения инженеров и других специалистов актуальным технологиям цифрового производства. За счет своих функциональных возможностей комплекс способствует воссозданию условий, схожих с теми, что встречаются на современных производствах, и тем самым помогает готовить для предприятий компетентных специалистов высокого уровня.