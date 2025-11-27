Shot узнал, где будет служить MACAN

Макан будет проходить службу в спецподразделении.
Известный рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов, прим. URA.RU) будет проходить службу в элитном спецподразделении Росгвардии «Витязь». Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«23-летнего Андрея Косолапова распределили в центр спецназначения “Витязь”. Его задачи — борьба с терроризмом, освобождение заложников и пресечение массовых беспорядков», — сообщает telegram-канал Shot.
Подразделение «Витязь» имеет богатую боевую историю и участвовало в знаковых операциях, включая освобождение заложников во время теракта на Дубровке. За время существования отряда 16 его бойцов были удостоены звания Героя России.