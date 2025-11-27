У Тимура Батрутдинова пытаются отобрать недвижимость в Москве: самые громкие скандалы российского комика

Недвижимость известного российского комика Тимура Батрутдинова могут изъять в рамках программы развития города — в суд Москвы поступил соответствующий иск. За время своей карьеры Тимур Батрутдинов стал участником ряда скандалов и резонансных эпизодов: он снялся в третьем сезоне «Холостяка» на ТНТ, который многие зрители назвали фальшивым, под гипнозом раскритиковал певицу Ольгу Бузову, спародировал актера Дмитрия Нагиева. А часть фанатов КВН и Comedy Club критикуют юмориста за резкие или некачественные шутки. Подробнее о самых громких скандалах Батрутдинова — в материале URA.RU.