В Севастополе мужчина собирался взорвать памятник в честь 300-летия флота

В Севастополе задержан 57-летний уроженец Винницкой области (УССР), подозреваемый в подготовке теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь.