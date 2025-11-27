В Севастополе мужчина собирался взорвать памятник в честь 300-летия флота

В Севастополе задержан 57-летний уроженец Винницкой области (УССР), подозреваемый в подготовке теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь.
По данным ведомства, задержанный придерживался украинской националистической идеологии, собирал информацию о военных объектах Министерства обороны России и последствиях ударов ВСУ, а затем публиковал её на проукраинских ресурсах.
С целью устрашения населения он планировал применить самодельное взрывное устройство у памятника.
«Злоумышленник изучил инструкции по изготовлению СВУ, приобрёл компоненты и собрал радиоуправляемое осколочно-фугасное устройство на основе смесевого взрывчатого вещества», — уточнили в ФСБ.
В ходе обыска по месту жительства у злоумышленника изъяли взрывное устройство.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовление к террористическому акту. Мужчина заключён под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что завербованный СБУ мужчина готовился взорвать самолёт высокопоставленного российского чиновника. Он был осужден на 24 года.