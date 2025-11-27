СМИ: Рэпер Macan будет служить в элитном спецназе

Рэпера Macan распределили на службу в элитный спецназ Росгвардии. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщает Shot.
Отмечается, что 23-летний Андрей Косолапов попал в центр спецназначения «Витязь». Подразделение отвечает за борьбу с терроризмом, освобождение заложников и пресечение массовых беспорядков.
В Telegram-канале напомнили, что «витязи» участвовали в операции по освобождению зрителей мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, а за годы работы не менее 16 бойцов получили звание Героев России.
Артист 6 октября рассказал, что отправляется проходить срочную службу в армии. СМИ утверждали, что музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток. Косолапова также могли направить в элитный Семеновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный.
Ранее рэп-исполнитель выставил на продажу свой автомобиль BMW M5 черного цвета 2020 года выпуска за 10,5 миллиона рублей.
Macan, который в ближайшее время должен отправиться на военную службу, готов принимать участие в новогодних корпоративных мероприятиях. Отмечается, что исполнитель способен «появиться на любой вечеринке», если организаторы заранее оформят бронь и внесут предоплату в размере 50 процентов. На декабрь у артиста уже запланировано несколько выступлений.