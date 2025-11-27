В Android нашли опасный вирус, который читает содержимое экрана смартфона

Хакеры запустили новую вредоносную программу Sturus, которая атакует пользователей смартфонов в Европе. Об этом информирует издание Android Authority.
Исследователи из MTI Security обнаружили троян, разработанный для Android, который способен не только перехватывать информацию с экрана устройства, но и обходить системы защиты данных. Это позволило вирусу получить доступ к сообщениям в мессенджерах Telegram и Signal.
По данным издания, вредоносное ПО собирает данные, просматривая экран смартфона. Благодаря этому Sturus обладает практически неограниченными возможностями. Вирус может извлекать пароли, анализировать банковские приложения, читать переписку и собирать другую информацию с устройства.
Эксперты отмечают, что Sturus маскируется под популярные приложения, такие как Google Chrome. Вирус распространяется через apk-файлы в интернете. При первом запуске он запрашивает повышенные права и активирует функцию «Поверх других приложений», что позволяет ему постоянно следить за содержимым экрана.
Заражение было выявлено у пользователей из Южной и Центральной Европы. Google заявила, что в магазине Google Play нет зараженных приложений. Компания также подчеркнула, что пользователи Android защищены от известных версий этого вредоносного ПО благодаря Google Play Protect.