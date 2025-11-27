Спад туризма и крах торговли: антироссийские санкции ударили по ЕС, опустив экономику Прибалтики

ЕС разрабатывает меры по финансовой поддержке экономики Прибалтики, пострадавшей от санкций против РФ. Как сообщает Politico, в следующем году Европейская комиссия планирует оказать целевую помощь региону.
Согласно данным издания, Прибалтика столкнулась с ощутимыми экономическими потерями. Ситуацию усугубляет резкое сокращение потока туристов, отток инвестиций и практически полный коллапс трансграничной торговли.
Страны-получатели будущей помощи уже готовят для Брюсселя расширенный перечень своих потребностей. Они рассчитывают, что инициатива сможет стабилизировать их экономическое положение. Обсуждение этих проблем пройдет 16 декабря в Хельсинки на саммите лидеров восточноевропейских государств.
В то же время, как отмечает издание, в ЕС звучат скептические оценки. Эксперты предупреждают, что любой финансовый транш, который сможет предоставить ЕК, будет весьма ограниченным. Помехой называют как огромные масштабы возникших проблем, так и исчерпанность семилетнего бюджета объединения.
Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия в настоящее время не видит перспектив восстановления диалога с Прибалтикой.