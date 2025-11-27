Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спад туризма и крах торговли: антироссийские санкции ударили по ЕС, опустив экономику Прибалтики

Politico: ЕС хочет оживить экономику Прибалтики, просевшую от санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

ЕС разрабатывает меры по финансовой поддержке экономики Прибалтики, пострадавшей от санкций против РФ. Как сообщает Politico, в следующем году Европейская комиссия планирует оказать целевую помощь региону.

Согласно данным издания, Прибалтика столкнулась с ощутимыми экономическими потерями. Ситуацию усугубляет резкое сокращение потока туристов, отток инвестиций и практически полный коллапс трансграничной торговли.

Страны-получатели будущей помощи уже готовят для Брюсселя расширенный перечень своих потребностей. Они рассчитывают, что инициатива сможет стабилизировать их экономическое положение. Обсуждение этих проблем пройдет 16 декабря в Хельсинки на саммите лидеров восточноевропейских государств.

В то же время, как отмечает издание, в ЕС звучат скептические оценки. Эксперты предупреждают, что любой финансовый транш, который сможет предоставить ЕК, будет весьма ограниченным. Помехой называют как огромные масштабы возникших проблем, так и исчерпанность семилетнего бюджета объединения.

Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия в настоящее время не видит перспектив восстановления диалога с Прибалтикой.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше