Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие дожди и до плюс семи градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона. В Москве и по области сохранится облачная погода, временами небольшие дожди. Ветер южный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс четыре — плюс семь градусов, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба.