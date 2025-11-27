Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидаются дожди и до семи градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие дожди и до плюс семи градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона. В Москве и по области сохранится облачная погода, временами небольшие дожди. Ветер южный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс четыре — плюс семь градусов, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба.