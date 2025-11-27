«Люблю, но не в музыке»: Митя Фомин рассказал о своем отношении к мату

Певец Митя Фомин поделился, как относится к использованию мата в музыке. Ранее многие артисты активно использовали нецензурную лексику, но сейчас ситуация на российской сцене стала меняться. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.
— Было время, когда это все было предано такому поверхностному отношению к песне. Было очень много мата. Хотя я ничего не имею против, я сам его люблю, но не в музыке, — признался музыкант.
По словам певца, новое поколение артистов все чаще обращается к лирике, метафорам и глубоким темам, которые многие считали устаревшими. Он уверен, что слушатели снова начинают ценить музыку, наполненную переживаниями и честными чувствами.
Фомин добавил, что мат для него остается только вне песен — в рабочей обстановке. Он признался, что может его использовать при каких-то неожиданных проблемах.
— У нас редко случаются фейлы. Если они вдруг происходят, то это планерки, разборки, штрафы, мой трехэтажный мат и ор в гримерке. В общем-то, я умею открывать рот. И это работа над ошибками, — заключил артист.