Певец Митя Фомин опроверг слухи о ремонте квартиры за 30 миллионов рублей

— А если говорить о квартире, то я не могу сказать, что она у меня какая-то удивительная. Для меня важно почувствовать, что это было сделано для меня с душой, в этом плане я очень ламповый, олдскульный человек. И когда я ставил задачу дизайнеру улучшить интерьер, то просил ничего не выбрасывать, — отметил певец.