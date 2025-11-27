Певец Митя Фомин опроверг слухи о ремонте квартиры за 30 миллионов рублей

Слухи о «золотом» ремонте Мити Фомина продолжают будоражить публику. Сам артист в беседе с KP.RU признался, что обсуждения разгорелись на пустом месте, ведь реальная цена ремонта оказалась куда скромнее.
— Кто-то написал, что стоимость ремонта превышает 30 миллионов рублей. Мне приятно, что такое пишут, но это не так. Она обошлась мне в разы меньше, потому что львиную долю работ — производство мебели, штор, столярные работы и так далее — мы сделали по бартеру, — поделился Фомин.
Певец объяснил, что интерес к его квартире, скорее всего, связан с простым любопытством: поклонникам хочется узнать, как живет артист. Но сам он признался, что предпочитает тишину шумным приемам гостей.
— А если говорить о квартире, то я не могу сказать, что она у меня какая-то удивительная. Для меня важно почувствовать, что это было сделано для меня с душой, в этом плане я очень ламповый, олдскульный человек. И когда я ставил задачу дизайнеру улучшить интерьер, то просил ничего не выбрасывать, — отметил певец.
Артист рассказал, что не любит выбрасывать подарки поклонников и предметы, которые служат десятилетиями.