«Господи, ну, а вам-то что?»: Митя Фомин ответил тем, кто вторгается в личную жизнь артистов

Певец Митя Фомин рассказал о том, как относится к возможному отцовству, отметив, что это личное дело, в которое посторонние не должны вмешиваться. Артист подчеркнул, что все в жизни происходит по своим законам.
— Отцовство случится — значит, пускай оно случится. Не случится — значит, случится что-то другое. Во всяком случае, я не думаю, что кто-то очень сильно ждет моего ребенка. Все настолько с ума сходят: журналисты, люди, которые пишут в соцсетях «Когда же вы родите?» Господи, ну, а вам-то что? — заявил артист в беседе с KP.RU.
По его словам, интерес посторонних к личной жизни артистов порой выходит за пределы разумного. Он считает, что вопросы и претензии о детях абсолютно неуместны.
— Я всегда говорю: «Если у вас получилось иметь полноценную семью, если у вас получилось иметь замечательное потомство, детей, которых вы воспитываете, то радуйтесь этому, потому что не всем в этой жизни повезло иметь семью», — поделился исполнитель.
Фомин подчеркнул, что жизнь полна неожиданностей. Часто события развиваются совсем иначе, чем мы планируем.