Счётная палата выявила срыв сроков строительства 14 корпусов в трёх ведущих вузах Москвы

Основная претензия заключается в следующем: за отчётный период вузы вели строительство 14 объектов, на которые из федерального бюджета было ассигновано 23 миллиарда рублей, однако ни один объект не был сдан в предусмотренные контрактами сроки. Более того, выяснилось, что работы на сумму 15,6 миллиарда рублей подрядчиками фактически не выполнены, что привело к образованию соответствующей дебиторской задолженности.