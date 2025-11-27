В России предложили распространять семейную ипотеку на вторичку во всех регионах

«Семейную ипотеку частично расширили на “вторичку”. Теперь на очереди дальневосточная программа. Думаю, что нужно идти дальше, распространять ипотеку для семей с детьми на вторичное жилье — без ограничений, по всей стране», — заявил председатель партии Сергей Миронов. Его слова приводит «ТАСС». Вторичное жилье может быть доступнее новостроек. Они, по мнению лидера «Справедливой России», удобнее для семей с детьми.