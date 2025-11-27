В Европе задумались об ответном ударе по РФ в случае гибридной атаки: какие варианты рассматривают

Ранее в Кремле уже отвечали на обвинения о якобы причастности России к полетам дронов в ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не реагируют на бездоказательные заявления. Он отметил, что подобные обвинения звучат регулярно, но не подкреплены фактами.