В Европе задумались об ответном ударе по РФ в случае гибридной атаки: какие варианты рассматривают

Европейские страны в условиях участившихся инцидентов с беспилотниками начали разработку плана ответных мер на «гибридные атаки» со стороны, по их словам, России. Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, в Брюсселе рассматривают возможность организации «ответного удара».
По информации высокопоставленных чиновников, спектр возможных мер широк — от совместных наступательных киберопераций против РФ до проведения внезапных военных учений под эгидой НАТО. Также обсуждается вопрос о публичном указании на якобы причастность Москвы к гибридным атакам.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью изданию заявила, что Россия «постоянно проверяет границы допустимого». Она призвала к более активным ответным действиям.
В то же время, отмечает Politico, НАТО с осторожностью относится к концепции «наступательных операций». Один из анонимных источников в альянсе выразил мнение лишь о необходимости противодействия гибридным угрозам.
Ранее в Кремле уже отвечали на обвинения о якобы причастности России к полетам дронов в ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не реагируют на бездоказательные заявления. Он отметил, что подобные обвинения звучат регулярно, но не подкреплены фактами.