Эксперт Боков: космонавты в будущем смогут управлять оборудованием силой мысли

«В перспективе технологии искусственного интеллекта помогут космонавтам управлять некоторыми процессами на МКС не только голосом, но и мыслями. Сигнал может передаваться системе либо с помощью нейрогарнитуры, считывающей электрическую активность коры головного мозга, либо через вживленный чип или оптоволоконный элемент. Получая его, система, к примеру, может подавать команды манипулятору», — пояснил ученый в разговоре с ТАСС.