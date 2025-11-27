Ричмонд
Власти ЯНАО готовят штрафные санкции для дорожников

Власти ЯНАО ужесточили контроль за дорожниками.

С 2026 года в ЯНАО заработает автоматическая система контроля за уборкой снега. Подрядчиков, которые не справляются с планом, ждут финансовые санкции. Об этом сообщила директор департамента транспорта ЯНАО Светлана Гиллих во время пресс-конференции.

«Если, например, из 500 заданий будет выполнено 400, то будет применяться понижающая ставка предоставления субсидии. За нарушение сроков тоже будут введены штрафные санкции», — сообщила чиновница.

Она добавила, что система будет автоматически формировать отчеты о невыполненных работах, исключая человеческий фактор. «Надеемся, что через материальную часть мы сможем простимулировать подрядчиков задуматься о том, что бы перестроить свою работу и ориентироваться на результат», — заключила Гиллих.