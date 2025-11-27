Свердловские компании присоединятся к возведению энергоблока Белоярской АЭС

На семинаре, который 20 ноября организовал инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», представители более 50 организаций региона получили подробную информацию о проекте и требованиях к поставщикам. Также были рассмотрены особенности контрактации и выполнения работ на площадке сооружения атомного объекта. Отдельная часть семинара была посвящена ответам на вопросы заинтересованных в сотрудничестве сторон.