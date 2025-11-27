Свердловские компании присоединятся к возведению энергоблока Белоярской АЭС

Строительные компании Свердловской области примут участие в сооружении пятого энергоблока Белоярской АЭС. Его возведение отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в департаменте информационной политики региона.
На семинаре, который 20 ноября организовал инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», представители более 50 организаций региона получили подробную информацию о проекте и требованиях к поставщикам. Также были рассмотрены особенности контрактации и выполнения работ на площадке сооружения атомного объекта. Отдельная часть семинара была посвящена ответам на вопросы заинтересованных в сотрудничестве сторон.
«Проект строительства пятого энергоблока Белоярской атомной станции является стратегически важным для развития нашего региона. Губернатор Свердловской области Денис Паслер ставит задачу, чтобы местные производители приняли самое активное участие в его реализации. Предприятия могут закрыть потребность в поставках как строительных материалов, так и высокотехнологичного оборудования», — отметил и. о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.