Арбузный фестиваль Волгоградской области вышел в финал конкурса Gold Brand

Финалистами V Международного конкурса туристических брендов Gold Brand стала команда организаторов Камышинского арбузного фестиваля, который проходил в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества региона.
Проект «Брендбук Камышинского арбузного фестиваля» демонстрирует новый подход к развитию событийного туризма и эффективному продвижению туристического потенциала малых городов. Участие в финале такого конкурса дает возможность организаторам камышинского фестиваля представить уникальный туристический продукт на международной арене. Также они могут получить профессиональную оценку независимых экспертов, укрепить позиции бренда и расширить географию въездного туризма.
Международный конкурс туристических брендов Gold Brand объединяет представителей России и стран СНГ. Он проводится для выявления и поддержки лучших туристических предложений и событий. В этом году конкурсные мероприятия и премии объединяет девиз «Попробуй удиви!». Финал состоится с 4 по 6 декабря в Чебоксарах в рамках VIII Международного туристического фестиваля «Диво Евразии».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.