Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Краснодара.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.