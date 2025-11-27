В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.