В Ленобласти ученики агротехкласса освоили наложение хирургических швов

Ученики агротехкласса из поселка Плодовое Ленинградской области посетили мастер-класс по накладыванию хирургических швов на племзаводе «Первомайский». Мероприятие прошло по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве агропромышленного комплекса региона.
Во время занятия ребята работали с силиконовыми материалами, имитирующими кожу животного, и изучали тонкости наложения хирургических швов. Такой опыт способствовал развитию важных качеств, необходимых будущему ветеринару: точность движений, умение оценивать ситуацию и принимать быстрые решения.
Мастер-класс проходил под руководством работников племзавода, которые демонстрировали ребятам различные методы обработки ран и особенности ухода за пациентами. Дети получили представление о реальных условиях работы ветеринара и смогли применить полученные знания на практике. Подобные мероприятия позволяют школьниками лучше узнать профессию, познакомиться с ее нюансами и понять, подходит ли им выбранная сфера деятельности.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.