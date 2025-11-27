В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты ГД Олег Леонов и Ксения Горячева предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру юстиции Константину Чуйченко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим рассмотреть возможность введения административной ответственности за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя», — сказано в документе.
По словам авторов инициативы, к ним всё чаще обращаются женщины с жалобами на рассылку таких изображений как в личных сообщениях, так и посредством беспроводной связи в общественных местах. Заявительницы, как отмечается в обращении, испытывают сильный стресс от таких действий, однако редко обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой, либо не веря в возможность привлечь отправителя к ответственности.
По мнению депутатов, действующее законодательство регулирует этот вопрос лишь фрагментарно. Судебная практика, как отмечают парламентарии, квалифицирует подобные действия как распространение порнографии (статья 242 УК РФ), но такое применение уголовной ответственности требует сложной экспертизы и часто признаётся несоразмерным единичной отправке изображения, что оставляет жертву без защиты.
«Мера позволит создать действенный механизм защиты граждан от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобного поведения», — заключается в документе.