В Свердловской области издали фантастический роман об атомной отрасли

Фантастический роман об атомной отрасли «НЕкороткое замыкание» издали в Свердловской области при поддержке Белоярской АЭС в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении коммуникаций атомной электростанции.
Тираж составляет 700 экземпляров, большая часть будет передана в школы и библиотеки городов атомной отрасли. Автором является учитель истории Ольга Воробьева.
Сюжет произведения разворачивается вокруг трех одноклассников, оказавшихся в центре научного эксперимента. Им предстоит поучаствовать в конкурсе «Росатома», победители которого получат возможность поступить в ведущий технический университет страны. Чтобы достичь успеха, героям придется глубоко погрузиться в мир атомных технологий и переосмыслить свое отношение к будущей специальности.
«Издание обещает стать не только интересным чтением для молодежи, но и ценным инструментом для профориентации, демонстрируя, что атомная отрасль — это перспективное и увлекательное направление для развития. Чтобы больше заинтересовать молодого читателя — главы напоминают короткие видеоролики с быстрой сменой событий и героев», — подчеркнула Ольга Воробьева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.