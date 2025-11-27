Большие языковые модели делают много ошибок при диагностике депрессии

В этот набор тестовых примеров, как отмечают исследователи, входили как 500 коротких эссе, написанных здоровыми добровольцами и носителями депрессии специально для этого исследования, так и набор сообщений в социальных сетях, оставленных русскоязычными пользователями во время пандемии и в другие периоды. Эти данные были особым образом размечены и использованы как для обучения систем ИИ, так и для проверки качества их работы.