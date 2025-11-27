Школьники села Имендяшево Башкирии изучили зимующих птиц

Занятие провели специалисты природного парка «Зилим». Для более глубокого понимания темы они использовали интерактивные методы: видеоматериалы, специально созданный лэпбук с кармашками для стихов, загадок и иллюстраций, а также фотографии и рисунки, выполненные самими детьми. Главная цель экоурока заключалась не только в рассказе о птицах, но и в том, чтобы вовлечь школьников в практическую природоохранную деятельность.