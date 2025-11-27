Школьники села Имендяшево Башкирии изучили зимующих птиц

Экоурок «Зимующие птицы» состоялся для школьников села Имендяшево Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
Занятие провели специалисты природного парка «Зилим». Для более глубокого понимания темы они использовали интерактивные методы: видеоматериалы, специально созданный лэпбук с кармашками для стихов, загадок и иллюстраций, а также фотографии и рисунки, выполненные самими детьми. Главная цель экоурока заключалась не только в рассказе о птицах, но и в том, чтобы вовлечь школьников в практическую природоохранную деятельность.
Ученики узнали, что помощь птицам зимой — это простой, но важный вклад в экологию родного села. Кроме того, им объяснили, как правильно устанавливать кормушки, выбирать безопасный корм и соблюдать регулярность.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.