В Нижней Тавде Тюменской области открыли молодежный клуб

Участников клуба ждут встречи с представителями местных предприятий, мастер-классы по составлению резюме и прохождению собеседований и профориентационные тренинги. Там помогут не только найти работу, но и осознанно выстроить карьеру, получить нужные навыки и полезные контакты. Присоединиться может любой желающий: школьники, которые только размышляют о будущей профессии, студенты, а также те, кто хочет найти единомышленников, наставников и быть в курсе актуальных трендов рынка труда.