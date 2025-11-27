В Нижней Тавде Тюменской области открыли молодежный клуб

Молодежный клуб начал работать в селе Нижняя Тавда Тюменской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Участников клуба ждут встречи с представителями местных предприятий, мастер-классы по составлению резюме и прохождению собеседований и профориентационные тренинги. Там помогут не только найти работу, но и осознанно выстроить карьеру, получить нужные навыки и полезные контакты. Присоединиться может любой желающий: школьники, которые только размышляют о будущей профессии, студенты, а также те, кто хочет найти единомышленников, наставников и быть в курсе актуальных трендов рынка труда.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.