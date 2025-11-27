В МГУ отметили рост интереса россиян к науке

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Многократное увеличение аудитории таких научно-популярных событий, как фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+), говорит о росте интереса к науке в российском обществе. Об этом на V Конгрессе молодых ученых сказал проректор МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель дирекции международного фестиваля «Наука 0+» Леонид Гусев.
Он напомнил, что фестиваль «Наука 0+», инициатором проведения которого выступил глава МГУ Виктор Садовничий, в 2006 году собрал в Москве 20-тысячную аудиторию.
«В 2025 году гости фестиваля — это около 20 млн человек в десяти странах. Мы считаем, что это показатель того, что за последнее двадцатилетие кардинально сдвинулось понимание значения науки. Российское общество вернулось к тому, что наука — это интересно», — отметил Гусев.
Юбилейный фестиваль «Наука 0+», входящий в программу Десятилетия науки и технологий в России, посвящен теме квантовых технологий. В столице его организаторами выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ при поддержке РАН. На площадке конгресса организаторы «Наука 0+» представляют уникальные интерактивные модели, помогающие гостям больше узнать о суперпозиции, квантовой запутанности, спиновом состоянии, квантовой связанности и методах защиты информации.
V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тысяч человек из России и еще примерно 70 стран мира.
ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса и фестиваля «Наука 0+».