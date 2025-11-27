На ВДНХ пройдут тематические мероприятия ко Дню матери

«Посетителям Музея кино покажут сказочную ленту “Мама” 1976 года, а также познакомят с историей ее создания. Здесь же можно будет увидеть советские анимационные картины “Лесные путешественники”, “Пирожок”, “Храбрый олененок”, “Оранжевое горлышко” и сконструировать деревянные подставки с любимыми персонажами в подарок близким. Участники занятий в мастерской инженерного творчества “КулибинПро” сделают для мам ночники в форме сердца, на интерактивной выставке “Робостанция” изготовят браслеты, а на “Городской ферме” ВДНХ создадут и украсят декоративные букеты. Расписание мероприятий будет опубликовано на сайте выставки и страницах учреждений. На некоторые из них потребуется предварительно зарегистрироваться или приобрести билет», — добавили в пресс-службе.