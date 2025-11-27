Ричмонд
На ВДНХ пройдут тематические мероприятия ко Дню матери

На ВДНХ ко Дню матери пройдут экскурсии, лекции, творческие занятия, кинопоказы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экскурсии, лекции, творческие занятия и кинопоказы пройдут на ВДНХ в Москве в воскресенье ко Дню матери, сообщили журналистам в пресс-службе выставки.

«Тридцатого ноября в России будет отмечаться День матери. В честь этого праздника на ВДНХ подготовили тематические экскурсии и лекции, творческие занятия и кинопоказы», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что на прогулке по выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского Музея» в павильоне № 1 «Центральный» расскажут о том, как изображали матерей в отечественной живописи. В музее славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия, посвященная старинным семейным традициям, а в центре «Космонавтика и авиация» — знаменитым российским женщинам-космонавтам и их детям.

«Посетителям Музея кино покажут сказочную ленту “Мама” 1976 года, а также познакомят с историей ее создания. Здесь же можно будет увидеть советские анимационные картины “Лесные путешественники”, “Пирожок”, “Храбрый олененок”, “Оранжевое горлышко” и сконструировать деревянные подставки с любимыми персонажами в подарок близким. Участники занятий в мастерской инженерного творчества “КулибинПро” сделают для мам ночники в форме сердца, на интерактивной выставке “Робостанция” изготовят браслеты, а на “Городской ферме” ВДНХ создадут и украсят декоративные букеты. Расписание мероприятий будет опубликовано на сайте выставки и страницах учреждений. На некоторые из них потребуется предварительно зарегистрироваться или приобрести билет», — добавили в пресс-службе.

«ВДНХ приглашает сделать для мам подарки своими руками, познакомиться с семейными традициями нашей страны и узнать о женщинах-космонавтах», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе.