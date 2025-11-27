Нижегородский ИТ-кампус примет участие в проекте «Ученые играют»

Проект представляет собой серию прямых трансляций, в ходе которых ученые из разных кампусов страны играют в онлайн-игры и рассказывают о своей работе. Участником прямого эфира «Ученые играют» станет заведующий лабораторией цифровой радиотехники университета «НЕЙМАРК», доцент кафедры радиотехники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Никита Морозов. Он расскажет об университете «НЕЙМАРК», своей лаборатории и о том, над чем сейчас работают он и его коллеги.