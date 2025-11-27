Нижегородский ИТ-кампус примет участие в проекте «Ученые играют»

Участником Всероссийского проекта «Ученые играют» станет нижегородский ИТ-кампус «НЕЙМАРК», действующий по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Проект представляет собой серию прямых трансляций, в ходе которых ученые из разных кампусов страны играют в онлайн-игры и рассказывают о своей работе. Участником прямого эфира «Ученые играют» станет заведующий лабораторией цифровой радиотехники университета «НЕЙМАРК», доцент кафедры радиотехники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Никита Морозов. Он расскажет об университете «НЕЙМАРК», своей лаборатории и о том, над чем сейчас работают он и его коллеги.
«Наш университет поддерживает передовые инициативы в науке, образовании и, конечно, в их популяризации. Этот проект — отличная возможность показать школьникам и абитуриентам страны, что наука в Нижнем Новгороде — это динамично, интересно и современно. Будем рады, если в новую приемную кампанию, которая скоро стартует в “НЕЙМАРКе”, зрители эфира решат попробовать свои силы уже в качестве поступающих на наши программы высшего образования», — отметила директор университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.