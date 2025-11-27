Ученый Горшалев: Конгресс молодых ученых инициирует новые межвузовские проекты

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Конгресс молодых ученых выступает площадкой, на которой вузы укрепляют связи и дают старт новым совместным инициативам не только в науке, но и в популяризации исследовательской сферы, сказал ТАСС на полях КМУ председатель студенческого научного общества (СНО) «Агробиотехнология» на базе КубГАУ имени И. Т. Трубилина Никита Горшалев.
Представители сообщества молодых ученых реализуют в краснодарском вузе ряд проектов по популяризации науки: проводят конференции, открытые уроки в школах, выездные занятия для студентов на предприятиях региона, а также ведут паблики в соцсетях, где публикуют подкасты с учеными и объясняют простым языком значение сложных терминов в различных исследовательских областях.
«Мы рассказываем не только о технологиях для сельского хозяйства. Например, мы недавно записали подкаст с директором Института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии КубГАУ имени И. Т. Трубилина Анной Гнеуш, в котором обсуждали то, как избежать эмоционального выгорания в этой профессиональной сфере. Конгресс молодых ученых наша делегация посещает каждый год. Эта площадка уже помогла нам в запуске новых проектов, в том числе в сфере студенческой науки. Например, мы теперь сотрудничаем в популяризации науки с Кубанским государственным медицинским университетом: проводим совместные мероприятия и отправляем друг другу проекты на экспертизу», — сказал Горшалев корреспонденту ТАСС.
V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В 2025 году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира.
Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
