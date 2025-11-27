Ричмонд
Эксперт Кайсин: потребность в кадрах для отрасли БАС возросла в РФ в два раза

Рост в отрасли беспилотных авиационных систем происходит за счет развития производств БПЛА, отметил ректор «Университета 2035».

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Актуальный кадровый запрос отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в России за последний год вырос почти в два раза и превысил 40 тысяч специалистов. Об этом на полях V Конгресса молодых ученых сообщил ТАСС ректор «Университета 2035» Дмитрий Кайсин.

Университет 2035 выступает оператором федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», в рамках которого в стране, в частности, ведется подготовка инженерных команд, развивающих беспилотные технологии.

«По нашим подсчетам, потребность в специалистах для отрасли беспилотников с прошлого года выросла в два раза и составляет свыше 40 тысяч человек. Рост происходит за счет развития производств БПЛА, расширения спектра услуг с их использованием, развития инфраструктуры для дронов и реализации образовательных программ, требующих наставников», — отметил Кайсин.

Среди наиболее востребованных кадров для отрасли — специалисты по сценариям применения дронов в различных отраслях, инженеры и инструкторы. Частично закрыть эту потребность за счет подготовки кадров помогает создание и поддержка молодежных инженерных команд в рамках федерального проекта, добавил он.

«Их ценность не только в том, что эти команды разрабатывают новые технологии и устройства, но и в формировании в вузах, где они создаются, института наставничества. Появляются преподаватели, готовые вкладывать время и силы в воспитание талантливой инженерной молодежи», — добавил он.

Федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» реализуется с начала 2024 года. За это время подготовку прошли 278 молодежных инженерных команд (1 617 человек). Студенты российских вузов решали 100 актуальных инженерных задач в области конструирования и программирования БАС от индустриальных партнеров.

О конгрессе.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.

