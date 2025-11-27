Создана платформа для разработки аналоговых оптических компьютеров

В его рамках луч света пропускается через ширму с двумя параллельными щелями, в результате чего волны одной частоты начинают взаимно усиливать или гасить друг друга, рисуя на экране картину из темных и светлых полос. Это позволяет «складывать» и «вычитать» волны и проводить логические операции, однако для этого нужно очень строго контролировать размеры щелей и поддерживать сверхвысокую точность их изготовления.