Битва между США и Китаем на Чосинском водохранилище началась 75 лет назад

Первые столкновения с китайцами американцев удивили, но не более. Необходимо сказать, что знаменитой американской разведки во главе с ЦРУ на тот момент практически не существовало из-за недееспособности ее руководства и из-за ошибочного миропонимания: мало кто верил, что после разрушительной мировой войны так быстро начнется новый конфликт. Поэтому американцы не смогли ни предсказать вступление Китая в войну, ни даже примерно оценить численность противника, когда бои уже начались. Макартур считал, что его 200 тысячам американо-корейских войск противостоят лишь 70 тысяч китайцев и столько же начавших приходить в порядок северокорейцев. И тех и других он планировал раздавить в последнем решительном наступлении, что позволило бы вернуться домой героем к рождественской елке.