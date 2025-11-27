Ричмонд
В Госдуме оценили перспективы дружбы РФ и НАТО в будущем

Экономика Североатлантического альянса является препятствием для строительства партнерских отношений с Россией, и урегулирование украинского конфликта вряд ли изменит позицию стран военного блока. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат уточнила, что НАТО изначально создавалось как военно-политический союз для сдерживания СССР, который потом сменила Россия. В настоящее время страны Запада по-прежнему рассматривают РФ как противника, а не как потенциального союзника. «Как тут можно дружить, если против нас в Америке принят бюджет как против стратегического врага, альянс увеличил взнос европейских стран до пяти процентов с двух с половиной?» — заявила собеседница «Ленты.ру».

Светлана Журова добавила, что партнерские, дружеские отношения с Россией подразумевают сокращение расходов стран НАТО на оборону и вооружение, а они в этом не заинтересованы, поэтому РФ продолжит оставаться для альянса угрозой. Парламентарий отметила, что страны НАТО будут стремиться хотя бы достичь паритета с Москвой по военной мощи, так что пока финансирование «не будет остановлено».

Страны НАТО уже открыто заявляют о подготовке войны с Россией. Главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Классон заявил, что Европе не стоит опасаться эскалации отношений с Москвой и следует проявлять твердость и продумать ответ на ее угрозы.

В Германии готовят план по переброске 800 тысяч военных альянса на случай военного конфликта с Россией. В бундесвере предполагают, что военные действия будут проходить на территории другой страны и решают, как обеспечить доставку к линии фронта не только европейских, но и американцских бойцов НАТО.

В Еврокомиссии разработали план по обеспечению военной мобильности на случай войны с Россией. Документ позволит оперативно транспортировать войска и технику через все страны ЕС к месту боевых действий.

