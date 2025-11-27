В Госдуме оценили перспективы дружбы РФ и НАТО в будущем

Депутат уточнила, что НАТО изначально создавалось как военно-политический союз для сдерживания СССР, который потом сменила Россия. В настоящее время страны Запада по-прежнему рассматривают РФ как противника, а не как потенциального союзника. «Как тут можно дружить, если против нас в Америке принят бюджет как против стратегического врага, альянс увеличил взнос европейских стран до пяти процентов с двух с половиной?» — заявила собеседница «Ленты.ру».