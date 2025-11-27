В Госдуме оценили перспективы дружбы РФ и НАТО в будущем

Депутат уточнила, что НАТО изначально создавалось как военно-политический союз для сдерживания СССР, который потом сменила Россия. В настоящее время страны Запада по-прежнему рассматривают РФ как противника, а не как потенциального союзника. «Как тут можно дружить, если против нас в Америке принят бюджет как против стратегического врага, альянс увеличил взнос европейских стран до пяти процентов с двух с половиной?» — заявила собеседница «Ленты.ру».
Светлана Журова добавила, что партнерские, дружеские отношения с Россией подразумевают сокращение расходов стран НАТО на оборону и вооружение, а они в этом не заинтересованы, поэтому РФ продолжит оставаться для альянса угрозой. Парламентарий отметила, что страны НАТО будут стремиться хотя бы достичь паритета с Москвой по военной мощи, так что пока финансирование «не будет остановлено».
Страны НАТО уже открыто заявляют о подготовке войны с Россией. Главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Классон заявил, что Европе не стоит опасаться эскалации отношений с Москвой и следует проявлять твердость и продумать ответ на ее угрозы.
В Германии готовят план по переброске 800 тысяч военных альянса на случай военного конфликта с Россией. В бундесвере предполагают, что военные действия будут проходить на территории другой страны и решают, как обеспечить доставку к линии фронта не только европейских, но и американцских бойцов НАТО.
В Еврокомиссии разработали план по обеспечению военной мобильности на случай войны с Россией. Документ позволит оперативно транспортировать войска и технику через все страны ЕС к месту боевых действий.