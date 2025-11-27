Роскачество выявило признаки фальсификации в семи образцах оливкового масла

Из семи нарушителей пять были представлены как масло высшего сорта Extra Virgin — это Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio. Еще два — Columb и Olive Tree — были заявлены как смесь оливковых масел либо как сорт Pomace, но экспертиза показала наличие в них примесей.