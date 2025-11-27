Российская нейросеть поможет МЧС быстрее раскрывать причины пожаров

Как отмечается в сообщении, проект, созданный на базе технологий Yandex Cloud, находится на этапе пилотного тестирования и обучается на фотографиях и протоколах реальных пожаров. ИИ анализирует снимки с места возгорания, выделяет ключевые объекты и описывает их в формализованном виде. Этот текст используется при составлении официальных документов, благодаря этому на описание места происшествия будут уходить секунды вместо 40−60 минут, которые в среднем тратят на эту работу.