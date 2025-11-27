Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФМБА рассказали о процессе работы над вакцинами против глиобластомы и меланомы

Руководитель Федерального медико-биологическое агентства Вероника Скворцова сообщила, что завершаются из доклинические исследования.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России завершает доклинические исследования вакцин для лечения глиобластомы и меланомы. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Сейчас завершаются исследования не только [вакцины от] меланомы кожи, но и увеальной меланомы. Это одна из самых тяжелых опухолей глаза, и абсолютно летальная. И [завершаются доклинические испытания вакцины от] глиобластомы», — сказала она на V конгрессе молодых ученых в Сириусе.

Ранее Минздрав зарегистрировал персонализированную пептидную вакцину «Онкопепт», произведенную Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России. Препарат предназначен для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В 2025 году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира.

Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.